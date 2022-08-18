Мінекономіки: першими на приватизацію виставлять спиртзаводи і хлібокомбінати

Відновлення торгів відбудеться у вересні.

Україна відновить приватизацію об'єктів державної власності, яка була призупинена раніше у зв'язку з введенням воєнного стану. Вже проведено процедуру сортування (тріажу) з 420 об'єктів на ті, які залишаться у державній власності, які будуть спрямовані на приватизацію до Фонду державного майна, та які будуть ліквідовані.

"Ми передали 65 підприємств у липні поточного року до Фонду державного майна. За останні 4 роки Фонд отримав 500 об’єктів на приватизацію. Ми і далі будемо проводити тріаж підприємств, для того, щоб передавати максимальну кількість об’єктів на приватизацію. Стартувати з вересня будемо зі спиртзаводів і хлібокомбінатів. Ми вже маємо певний графік передачі об’єктів по всій Україні", - повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що приватизація відбуватиметься на спрощених умовах, коли приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, в тому числі ті, які обтяжені багаторічними арештами на майно.

Раніше повідомлялося, що Уряд України вирішив відновити приватизацію з вересня.