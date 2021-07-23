Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лукашенко підписав декрет про перерозподіл владних повноважень

Документ вносить коректування в декрет №3 від 20 березня 1998 року "Про приватизацію державної власності в Республіці Білорусь
"Частина президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності, передається уряду і місцевим органам влади", - повідомляє держагентство "БілТА" в четвер.
Лукашенко підписав декрет про перерозподіл владних повноважень Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, підписав Декрет №4 про перерозподіл владних повноважень у частині приватизації держвласності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Частина президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності, передається уряду і місцевим органам влади", - повідомляє держагентство "БілТА" в четвер.

"Документ вносить коректування в декрет №3 від 20 березня 1998 року "Про приватизацію державної власності в Республіці Білорусь". Отже, функції глави держави за погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, акції яких перебувають у власності Республіки Білорусь, передано уряду. Якщо акції зазначених ВАТ перебувають у власності адміністративно-територіальних одиниць - облвиконкомам і Мінському міськвиконкому", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Путін і Лукашенко домовилися обійти санкції Євросоюзу та США

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2021 17:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.