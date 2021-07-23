Лукашенко підписав декрет про перерозподіл владних повноважень
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, підписав Декрет №4 про перерозподіл владних повноважень у частині приватизації держвласності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Частина президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності, передається уряду і місцевим органам влади", - повідомляє держагентство "БілТА" в четвер.
"Документ вносить коректування в декрет №3 від 20 березня 1998 року "Про приватизацію державної власності в Республіці Білорусь". Отже, функції глави держави за погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, акції яких перебувають у власності Республіки Білорусь, передано уряду. Якщо акції зазначених ВАТ перебувають у власності адміністративно-територіальних одиниць - облвиконкомам і Мінському міськвиконкому", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що Путін і Лукашенко домовилися обійти санкції Євросоюзу та США
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