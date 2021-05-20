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Фонд енергоефективності запустить кабінет в "Дії"

Ми розраховуємо, що якщо все вдасться, то на початку липня ОСББ зможуть комунікувати онлайн з Фондом через портал "Дія
Державна установа "Фонд енергоефективності" розраховує запустити можливість подання заявки на участь у програмі "Енергодім" через портал "Дія" на початку липня.
Фонд енергоефективності запустить кабінет в "Дії" Фото: з вільних джерел
"Ми розраховуємо, що якщо все вдасться, то на початку липня ОСББ зможуть комунікувати онлайн з Фондом через портал "Дія", - зазначила директор установи Юлія Головатюк-Унгуряну, повідомляє Фонд енергоефективності.
 
Вона також назвала діджиталізацію та запуск IT-платформи для подачі заявок через портал державних послуг "Дія" одним з ключових пріоритетів у роботі фонду на поточний рік.
 
Станом на 14 травня установа отримала 665 заявок від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на участь у програмі термомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім". 
 
Всього до проєктної, імплементаційної або завершальних стадій перейшли 353 проєкти модернізації загальною вартістю близько 2,7 млрд грн.
 
Прийом заявок від ОСББ на участь у програмі з енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" від Фонду енергоефективності розпочався з 3 вересня 2019 року. 
 
Програма передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета "Легкий" та 50% - для пакета "Комплексний".
 
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20 05 2021 13:56
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