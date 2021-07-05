Реєстрація місця проживання в Україні буде онлайн - штамп у паспорті скасують

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який переведе реєстрацію місця проживання онлайн. Штамп у паспорті та довідку для ID-картки скасують.

Про це "Громадському радіо" повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначає "Громадське".

Така послуга буде доступна в додатку та на порталі «Дія». Нею зможуть користуватися власники паспортів-книжечок та ID-карток.

Після ухвалення законопроєкту не потрібно буде відвідувати державні органи, Центр надання адміністративних послуг та військкомати.

"Достатньо лише авторизуватися в застосунку "Дія" чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги", - зазначив Федоров.

За його словами, на порталі чи в додатку потрібно буде вказати адресу, за якою людина проживає. Для реєстрації місця проживання у квартирі орендодавця потрібно буде його згода, яку він зможе дати онлайн.

Штамп у паспорті та довідку про реєстрацію для ID-картки також скасують. Держслужбовці зможуть перевірити прописку людини в онлайн-системі, каже Федоров.

Міністр прогнозує, що законопроєкт №5463 депутати ухвалять у першому й другому читанні «протягом найближчих кількох місяців». Наразі законопроєкт спрямували на розгляд до комітету.

Раніше послугу з реєстрації місця проживання онлайн тестували у деяких містах. Так, у Харкові була доступна для дітей до 14 років та для людей від 14 років.

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