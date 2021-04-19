Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Е-паспорта прирівняли до паперових: коли запрацює закон

У виданні "Голос України" був опублікований закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорта) до паперових. Однак він набере чинності пізніше.
Е-паспорта прирівняли до паперових: коли запрацює закон Фото: з вільних джерел

"Закон набирає чинності з 23 серпня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону", - зазначено в документі, повідомляє "РБК-Україна".

Чинності набрали норми закону, які передбачають, що Кабінет міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування документа зобов'язується:

  • забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим документом;
  • забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

"Кабінету міністрів в 2022 році поінформувати Верховну раду про стан виконання цього закону", - сказано в документі.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2021 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.