CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ виданні "Голос України" був опублікований закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорта) до паперових. Однак він набере чинності пізніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Е-паспорта прирівняли до паперових: коли запрацює закон
Фото: з вільних джерел
"Закон набирає чинності з 23 серпня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону", - зазначено в документі, повідомляє "РБК-Україна".
Чинності набрали норми закону, які передбачають, що Кабінет міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування документа зобов'язується:
- забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим документом;
- забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.
"Кабінету міністрів в 2022 році поінформувати Верховну раду про стан виконання цього закону", - сказано в документі.
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових
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19 04 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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