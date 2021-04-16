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Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових
Він закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів
Фото: Економічна правда
Вказується, що наразі близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія", повідомляє "Українська правда".
Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.
Він закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.
Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України.
Також можна буде їх використовувати під час медичного обслуговування чи банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти.
Їх можна буде пред’являти під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.
Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
30 березня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.
Нагадаємо, що також Кабінет міністрів підтримав проєкт закону про паспорт у формі книжечки, згідно з яким планується поступове виведення паперових паспортів з обігу із заміною їх на пластикові картки.
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16 04 2021 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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