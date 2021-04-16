Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

Він закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів
Президент Володимир Зеленський підписав закон який прирівнює е-паспорти до паперових.
Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових Фото: Економічна правда
Вказується, що наразі близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія", повідомляє "Українська правда".
 
Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.
 
Він закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.
 
Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України.
 
Також можна буде їх використовувати під час медичного обслуговування чи банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти.
 
Їх можна буде пред’являти під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.
 
Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.
 
30 березня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.
 
Нагадаємо, що також Кабінет міністрів підтримав проєкт закону про паспорт у формі книжечки, згідно з яким планується поступове виведення паперових паспортів з обігу із заміною їх на пластикові картки.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2021 12:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.