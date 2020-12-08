Українцям мінятимуть паперові паспорти на пластикові: уряд ухвалив рішення
Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ, зазначає "Українська правда"
Деталі: Запропонований закон передбачає, що коли громадянину України необхідно буде вклеювати наступне фото, паспорт у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту. А нові паспорти видаватимуть тільки у формі пластикових карт.
Терміни дії паспортів-книжечок будуть такі:
- для осіб від 16 до 25 років - до 25-річного віку;
- для осіб від 25 до 45 років - до 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;
- для осіб у віці від 45 років - безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотокартка після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.
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