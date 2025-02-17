Україна відновила видачу паспортів чоловікам за кордоном

Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном.

Від сьогодні відновилась видача паспортів чоловікам віклм 18-60 років, які перебувають за кордоном.

Про це заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук написалв в Telegram-каналі.

"Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні, 17 лютого, почали видавати", - йдеться в дописі.

Виготовлені паспорти зможуть отримати чоловіки, які подавали документи до 25 квітня 2024 року.

У відомстві додали, що "повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів".

В п’ятницю Державна міграційна служба України повідомила, що уряд врегулював питання видачі паспортів чоловікам за кордоном і оголосив, що вона відновиться з 17 лютого.

Пізніше ми повідомили, що українським чоловікам за кордоном незабаром відновлять видачу паспортів.