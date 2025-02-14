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Українським чоловікам за кордоном незабаром відновлять видачу паспортів

14 лютого 2025, 15:27
Українським чоловікам за кордоном незабаром відновлять видачу паспортів
Фото: з вільних джерел
Отримання буде можливе лише за умови наявності військово-облікових документів.

Кабінет міністрів України врегулював питання видачі паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном і вже з наступного тижня чоловіки зможуть отримати документ.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав в Telegram-каналі.

"На виконання завдання президента уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном", - йдеться в дописі. 

Клименко додав,  що чоловіки віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати готові паспорти вже з наступного тижня. 

Окемро будуть надсилати повідомлення із зазначенням дати, часу та місця в порядку черговості подачі документів.

Глава ВМС додав, що для унормування процесу відновлення видачі документів було потрібно робити його відповідним до чинного законодавства.

За словами міністра, оформлення і отримання паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, можливе лише за умови наявності військово-облікових документів.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року Міністерство закордонних справ тимчасово обмежило можливість консульств надавати послуги військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном.

Пізніше влітку уряд зобов'язав чоловіків мати військово-облікові документи для оформлення паспортів за кордоном.

 

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