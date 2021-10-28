ФОПи збільшили залишки на рахунках в 15 разів за 9 років
Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на відомості Фонда гарантування вкладів фізичних осіб, пише "Економічна правда".
Для порівняння, у 2012 році фопи зберігали у банках 4 млрд грн. Зазначається, що тільки за поточний рік ця сума збільшилася на 9%.
"Збільшення залишку на банківських рахунках фопів свідчить про зростання довіри до банківської системи та початок виходу мікробізнесу з тіні", - коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
Станом на 20 жовтня в Україні активні 1 982 348 фопів. Їх кількість збільшується, в середньому, на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.
Нагадаємо, що за перші пів року 2021 кількість ФОПів в Україні зросла на 31 791 тисячу: у січні їх було 1 900 012, зараз - 1 931 803.
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