ФОПи збільшили залишки на рахунках в 15 разів за 9 років

"Збільшення залишку на банківських рахунках фопів свідчить про зростання довіри до банківської системи та початок виходу мікробізнесу з тіні", - коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота

Станом на початок вересня 2021 року український малий бізнес зберігає на рахунках 58 мілярдів гривень. Це найвищий показник за останні 9 років.

Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на відомості Фонда гарантування вкладів фізичних осіб, пише "Економічна правда".

Для порівняння, у 2012 році фопи зберігали у банках 4 млрд грн. Зазначається, що тільки за поточний рік ця сума збільшилася на 9%.

"Збільшення залишку на банківських рахунках фопів свідчить про зростання довіри до банківської системи та початок виходу мікробізнесу з тіні", - коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Станом на 20 жовтня в Україні активні 1 982 348 фопів. Їх кількість збільшується, в середньому, на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.

Нагадаємо, що за перші пів року 2021 кількість ФОПів в Україні зросла на 31 791 тисячу: у січні їх було 1 900 012, зараз - 1 931 803.