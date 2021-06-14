За пів року в Україні відкрилося більше ФОПів, ніж закрилось – дослідження

За цей період 44 тисячі нових підприємців почали свою діяльність, майже 12 тисяч - закрилися

За перші пів року 2021 кількість ФОПів в Україні зросла на 31 791 тисячу: у січні їх було 1 900 012, зараз - 1 931 803.

Зазначається, що за цей період 44 тисячі нових підприємців почали свою діяльність, майже 12 тисяч - закрилися.

При цьому, найбільше зросла кількість айтішників: на 9%, з 173 207 до 188 966 бізнесів. За пів року в Україні з’явилося 15 759 нових фопів-програмістів.

"До топу сфер малих бізнесів, що активно зростають з початку року, також потрапили представники роздрібної торгівлі (+10 155), забезпечення стравами та напоями (+3 658), а також надавачі інформаційних (+3 284) та індивідуальних (+1 873) послуг", - йдеться у повідомленні.

У сфері роздрібної торгівлі зареєстровано 647 716 фопів - це на 10 155 бізнесів більше, ніж було на початку року. Відносний ріст за цей час становить 1,6%

"Стравами та напоями у січні забезпечували 58 590 фопів, наразі кількість підприємців з таким КВЕД становить 62 248. Їх чисельнiсть зросла на 6% або на 3658 компаній.

Кількість фопів, що займаються інформаційними послугами, зросла на 3 284 - з 39 080 до 42 364 (+8%)", - йдеться у повідомленні.

За вказаний період закрилися 11 895 бізнеси.

"Найбільшої втрати зазнали сектори оптової торгівлі (−3 449 фопів), складського господарства (−2 878), надання соціальної допомоги (−946), теле- та радіомовлення (−769), авіаційного транспорту (закрилося 622 фопів)", - додають в Опендатабот.

Повідомлялось, що в Україні нараховується 212 547 ФОПів, які працюють у сфері IT - за рік їхня кількість зросла на 29 111 осіб (на 16%).