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Зеленський підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги

Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.
Зеленський підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги Фото: Reikartz Blog
Про це повідомляє сайт ОП.
 
Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.
 
"Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги", - йдеться у повідомленні.
 
Також документ надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні заклади тощо.
 
Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності, - зазначають у повідомленні.
 
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29 05 2021 13:43
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