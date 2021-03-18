У квітні у Дії запустять автореєстрацію ФОП та сплату податків

За словами Федорова, наразі задоволеність онлайн-реєстрацією ФОП на "Дії" становить близько 90%

З квітня у "Дії" з’явиться можливість автоматично реєструвати ФОПи без посередництва людей та сплачувати податки за допомогою прив’язаної у додатку картки.

Про це віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час форуму "Україна 30" 18 березня, повідомляє "Економічна правда".

Щодо автореєстрації бізнесу, Федоров пояснив, що наразі особа повинна авторизуватися у "Дії" та зареєструвати ФОП. Після цього окрема людина, реєстратор, повинна переглянути усі введені дані та прийняти подальші рішення.

Водночас людський фактор може дати похибку, і для того, аби її уникнути, Мінцифра разом із Мін’юстом розробили автоматичну реєстрацію ФОП. Відтак, після реєстрації бізнесу та заповнення необхідних даних, уся перевірка проходитиме у реєстрах без участі людей.

За словами Федорова, наразі задоволеність онлайн-реєстрацією ФОП на "Дії" становить близько 90%, та завдяки можливості автоматичної реєстрації цей показник може збільшитися до 95-99%.

Також з квітня підприємці зможуть сплачувати податки у "Дії", проте наразі лише у додатку.

"Це буде займати декілька кліків, система все розуміє автоматично. Ви вводите суму, або вона підтягується з банків. Пишеться, скільки сплатити – натискаєте "сплатити". І, якщо карта привязана, Apple pay або Google pay відкривається, і все – три-чотири кліки й податки сплачені. Декларація вже у податковій", – пояснив Федоров під час форуму.

Нагадаємо, що на COVID-вакцинацію через "Дію" записалися вже 284 тисячі українців