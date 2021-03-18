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На COVID-вакцинацію через "Дію" записалися вже 284 тисячі українців

284 144 українці записалось на вакцинацію
В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу через "Дію"
На COVID-вакцинацію через "Дію" записалися вже 284 тисячі українців Фото: з вільних джерел

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава".

"Після того, як людина зареєструвалась і прийшов час вакцинуватись, людина, яка записалась через додаток "Дія", отримає сповіщення, де можна буде обрати дату та місце. Цей лист очікування допомагає встановити попит та логістику вакцинації. Коли прийде час вакцинуватись, люди отримають оповіщення та зможуть записатись на конкретну дату", - сказав Федоров.

За його словами, станом на сьогодні 284 144 українці записалось на вакцинацію.

Додамо, що в Японії створили тести, які миттєво виявляють COVID-19 та його мутаці

 

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18 03 2021 13:59
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