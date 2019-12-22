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Forbes оприлюднив топ-5 мільярдерів за доходами та втратами в 2019 році

На початку цього тижня Бернар Арно вперше очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes, який оновлюється в режимі реального часу
У список "невдах" увійшов засновник Amazon Джефф Безос, який на даний момент є найбагатшою людиною світу за версією Forbes (список оновлюється в режимі реального часу). Його втрати за рік оцінили в 13,1 млрд дол.
Forbes оприлюднив топ-5 мільярдерів за доходами та втратами в 2019 році Фото: forbes.net

Американський журнал Forbes назвав по п'ять мільярдерів, які в цьому році найбільше збільшили свої статки або, навпаки, зазнали втрат, повідомляє "Економічна правда".

У список "невдах" увійшов засновник Amazon Джефф Безос, який на даний момент є найбагатшою людиною світу за версією Forbes (список оновлюється в режимі реального часу). Його втрати за рік оцінили в 13,1 млрд дол.

У п'ятірку "невдах" увійшли:

- індійський бізнесмен Азім Премджі (- 14,1 млрд дол);

- засновник Amazon Джефф Безос (- 13,1 млрд дол);

- глава індійського медіахолдингу Essel Group Субхаш Чандра (- 3,4 млрд дол);

- колишній глава Uber Тревіс Каланік (- 3,1 млрд дол);

- cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (- 3 млрд дол).

Найщасливішими в цьому році стали:

- власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно (+ 40 млрд дол);

- засновник Facebook Марк Цукерберг (+ 22,1 млрд дол);творець компанії Inditex Амансіо Ортега (+ 17,3 млрд дол);

- колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (+ 16,3 млрд дол);

- індійський бізнесмен Мукеш Амбані (+ 16,1 млрд дол).

Нагадаємо, що на початку цього тижня Бернар Арно вперше очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes, який оновлюється в режимі реального часу.

Він всього на кілька хвилин обігнав главу Amazon Джеффа Безоса. Стан Бернара Арно оцінювалося в 109,6 млрд дол, а Джеффа Безоса - в 109,5 млрд дол.

Нагадаємо, що Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів

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22 12 2019 14:35
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