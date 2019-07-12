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Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів

Американська співачка Тейлор Свіфт заробила $ 185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes
На другому місці розташувався Каньє Вест із $ 150 млн, третє місце у британця Еда Ширана ($ 110 млн).
Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів Тейлор Свіфт Фото: mfm.ua

Американська співачка Тейлор Свіфт заробила $ 185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На другому місці розташувався Каньє Вест із $ 150 млн, третє місце у британця Еда Ширана ($ 110 млн). Замикають п'ятірку американські The Eagles ($ 100 млн) і британський музикант Елтон Джон ($ 84 млн).

Цього року до списку вперше увійшов корейський бойз-бенд BTS (15 місце, $ 57 млн), американська співачка Аріана Гранде (22 місце, $ 48 млн) і хіп-хоп-тріо Migos (40 місце, $ 36 млн).

Нагадаємо, що Джексон всьоме поспіль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей

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07 12 2019 12:16
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