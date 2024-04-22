Forbes оцінив втрату "Комуни" для підводного флоту рф

Без "Комуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки.

ЗСУ 21 квітня вразили рятувальне судно російського флоту "Комуна" крилатою ракетою "Нептун". Це був найстаріший діючий військовий корабель у світі, що виконує завдання на передовій лінії. Щоправда, поки незрозуміло, наскільки серйозні пошкодження, але навіть помірна шкода може вивести судно з ладу на місяці або роки.

Про це пише Forbes.

"Це особливо поганий день для флотилії підводних човнів Чорноморського флоту, яка розраховує на "Комуну" як життєво важливу підтримку", - зазначає видання.

Forbes нагадує, що російський флот втратив від українських ракет, крилатих ракет, безпілотних катерів і диверсій майже третину кораблів, зокрема крейсер, підводний човен, корабель постачання, кілька патрульних катерів, два ракетні корвети і щонайменше шість десантних кораблів. Але найбільше шкоди російському флоту може завдати саме знищення "Комуни".

"Втративши "Комуну" - тимчасово або назавжди - Чорноморський флот також втрачає надважливий потенціал", - зазначає видання, пояснюючи, що за допомогою цього рятувального корабля з великим відкритим простором посередині, його команда може запускати й піднімати мініатюрні рятувальні підводні човни або піднімати з морського дна шматки затонулих суден.

Саме "Комуна" та її міні-підводний човен AS-28 після потоплення крейсера "москва" допомогли витягти частини затонулого корабля і тіла екіпажу.

"Цей рятувальний і відновлювальний потенціал надає підводним силам Чорноморського флоту, чисельність яких скоротилася до чотирьох субмарин класу "Кіло" після того, як у вересні українська ракета підірвала п'ятий підводний човен у Севастополі, упевненість у тому, що вони можуть плавати й битися у дедалі небезпечніших водах", - пише Forbes.

Без "Комуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки. І якщо один із підводних човнів зазнає аварії і опуститься на морське дно, у рятувальників, які звикли діяти з "Комуни", не буде можливості дістатися до тих, хто вижив, підсумовує видання.