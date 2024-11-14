Forbes про контранступ на Курщині: передбачувані та сліпі втрати рф

російські командири не надають військам і генштабу точної розвідувальної інформації про дислокацію українських військ.

За тиждень контрнаступу в Курській області війська рф зазнали величезних втрат і мало чим можуть похвалитися.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

"Росіяни продовжують наступати на українські позиції безліччю доріг день у день, незважаючи на попередні поразки. Проте схоже, російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ", - пише він.

Аналітик додає, що все це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це рецепт масових втрат.

Дані Kriegsforscher демонструють, що росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього, у нічийній зоні на північно-західному фланзі виступу, і 11 із них були виведені з ладу в середу.

Також під час боїв ЗСУ вдається підбиратися практично впритул до росіян, які діють за поганими розвідданими, пише аналітик.

7 листопада кілька машин БТР-82 російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки були підірвані з близької відстані українськими військами, що окопалися.

В той же час, російський блогер Романов пише, що командири бригади запевняли своє начальство, що повністю контролюють дорогу через Погребки, і після отримання цієї інформації генштаб рф віддав наказ про штурм. Але насправді на шляху все ще залишалися українські міни - і ніхто у 810-й морській піхотній бригаді не спромігся розмінувати дорогу перед тим, як туди увірвалися БТРи.

Романов додає, що проблема дезінформації генерального штабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є системною в цій бригаді, і, можливо, в сусідніх підрозділах.

"Передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють у Курську. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", - констатує Акс для Forbes.