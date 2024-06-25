Forbs розглядає важливість знищення центру космічного зв'язку у Криму

За даними видання, саме тому ЗСУ намагаються атакувати цей об'єкт, який для рф є "неоціненною космічною базою".

Навіть якщо Силам оборони вдасться ліквідувати об'єкт, росія не втратить можливість підтримувати зв'язок зі своїми супутниками, наголошують у виданні.

В ніч на 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів.

Видання Forbs зазначає, що цей об'єкт у Євпаторії побудували ще в рамках радянської космічної програми для зв'язку з місячними та марсіанськими зондами в 1960-70-х роках. Зараз він забезпечує підтримку зв'язку із сучасними супутниками-шпигунами "Лотос-С" і навігаційними супутниками ГЛОНАСС — аналогом американських GPS.

За даними видання, саме тому ЗСУ намагаються атакувати цей об'єкт, який для рф є "неоціненною космічною базою". З грудня вони вдарили по ній ракетами вже двічі.

НІП-16 — не лише важливий об'єкт з наукового погляду, але й законна військова ціль. Адже його передавачі можуть посилати сигнали на супутники спостереження, зв'язку й навігації і приймати їх.

"Супутники ГЛОНАСС допомагають наводити найпотужніші російські авіаційні боєприпаси — глісадні бомби КАБ. Супутники "Лотос-С", що входять до складу розвідувальної системи "Ліана", виявляють електромагнітні випромінювання військових цілей, наприклад, морських суден, і визначають їхнє місце розташування, — пояснює ЗМІ важливість цього об'єкта для російських окупантів. — Можливо, супутники "Ліана" прослуховували сигнали від українських безпілотних катерів із вибухівкою, які витісняють російський флот із західної частини Чорного моря".

Але цей центр є складною мішенню для ЗСУ. Аби завдати йому серйозної шкоди, потрібно здійснити ще багато ударів.

"Його радіотарілки, генератори та засоби управління розкидані по двох великих кампусах. Найбільш помітне обладнання — старі тарілки — має міцну конструкцію, — сказано у матеріалі. — ... будівельники НІП-16 збирали апаратуру зі старих залізничних мостів, корпусів списаних підводних човнів і обертового механізму зі списаного лінкора".

Та якщо Силам оборони вдасться знищити це об'єкт, росія не втратить можливість підтримувати зв'язок зі своїми супутниками, позаяк у ворога є й інші космічні бази.