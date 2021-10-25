СПОРТ НОВИНИГолландський пілот виграв восьму гонку в сезоні.
Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі США
В загальному заліку Ферстаппен зміцнив лідерство – 287.5. На другому місці Гемілтон – 275.5 очок
Фото: з вільного доступу
Переможцем 17-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі США став пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На "Трасі Америк" в Остін першим фінішував Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), який на останніх колах втримав перевагу над швидким болідом Льюїса Гемілтона ("Мерседес"). Це восьмий етап, який голландець виграв в цьому сезоні і 18-а перемога в кар’єрі.
Гемілтон – другий, на третьому місці інший пілот "Ред Булл" Серхіо Перес. В топ-5 також фінішували Шарль Леклер ("Феррарі") і Даніель Ріккардо ("Макларен").
В загальному заліку Ферстаппен зміцнив лідерство – 287.5. На другому місці Гемілтон – 275.5 очок.
18-й етап чемпіонату – Гран-прі Мексики відбудеться в Мехіко на Автодромі імені братів Родрігес 6-7 листопада.
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