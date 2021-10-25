Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі США

Голландський пілот виграв восьму гонку в сезоні.

На "Трасі Америк" в Остін першим фінішував Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), який на останніх колах втримав перевагу над швидким болідом Льюїса Гемілтона ("Мерседес"). Це восьмий етап, який голландець виграв в цьому сезоні і 18-а перемога в кар’єрі.

Гемілтон – другий, на третьому місці інший пілот "Ред Булл" Серхіо Перес. В топ-5 також фінішували Шарль Леклер ("Феррарі") і Даніель Ріккардо ("Макларен").

В загальному заліку Ферстаппен зміцнив лідерство – 287.5. На другому місці Гемілтон – 275.5 очок.

18-й етап чемпіонату – Гран-прі Мексики відбудеться в Мехіко на Автодромі імені братів Родрігес 6-7 листопада.