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Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі США

В загальному заліку Ферстаппен зміцнив лідерство – 287.5. На другому місці Гемілтон – 275.5 очок
Голландський пілот виграв восьму гонку в сезоні.
Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі США Фото: з вільного доступу
Переможцем 17-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі США став пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.
 
На "Трасі Америк" в Остін першим фінішував Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), який на останніх колах втримав перевагу над швидким болідом Льюїса Гемілтона ("Мерседес"). Це восьмий етап, який голландець виграв в цьому сезоні і 18-а перемога в кар’єрі.
 
Гемілтон – другий, на третьому місці інший пілот "Ред Булл" Серхіо Перес. В топ-5 також фінішували Шарль Леклер ("Феррарі") і Даніель Ріккардо ("Макларен").
 
В загальному заліку Ферстаппен зміцнив лідерство – 287.5. На другому місці Гемілтон – 275.5 очок.
 
18-й етап чемпіонату – Гран-прі Мексики відбудеться в Мехіко на Автодромі імені братів Родрігес 6-7 листопада.
 
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25 10 2021 10:21
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