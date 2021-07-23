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Forbes назвав найбільш високооплачуваних пілотів "Формули 1"

Рейтинг склали на основі прогнозованих доходів гонщиків, включаючи зарплату і бонуси за змагання в 2021 році
Американське видання Forbes опублікувало новий рейтинг найвисокооплачуваніших пілотів "Формули 1" - рейтинг восьмий раз поспіль очолив британський гонщик команди Mercedes Льюїс Хемілтон.
Forbes назвав найбільш високооплачуваних пілотів "Формули 1" Льюїс Хемілтон Фото: ВВС

Про це повідомляється на сайті видання, пише "Економічна правда".

Рейтинг склали на основі прогнозованих доходів гонщиків, включаючи зарплату і бонуси за змагання в 2021 році.

Лідером рейтингу став Хемілтон - за оцінками видання, у 2021 році доходи чинного чемпіона "Формули 1" становитимуть 62 млн дол.

Із загальної суми 55 млн дол припаде на зарплату - вона удвічі більша, ніж у найближчого конкурента  Макса Ферстаппена з Red Bull Racing. Ще 7 млн дол, за прогнозами, складуть бонуси Хемілтона.

"Прогноз не включає бонус за перемогу в чемпіонаті, оскільки  Хемілтон поки посідає друге місце в турнірній таблиці і може втратити титул - всього вдруге за останні вісім років. У 2020 році, коли Хемілтон виграв 11 гонок і став чемпіоном, він заробив в сумі 66 млн дол", - пише журнал.

На початку липня британець продовжив контракт з Mercedes на два роки.

Макс Ферстаппен (Нідерланди) з команди Red Bull Racing посів у рейтингу друге місце (очікуваний дохід - 42 мільйони доларів). При цьому, якраз Ферстаппен випереджає Хемілтона у турнірній таблиці: між ними 8 пунктів.

Далі йде іспанець Фернандо Алонсо з команди Alpine (25 млн дол).

Загалом топ-10 найбільш високооплачуваних пілотів "Формули-1", як прогнозується, у 2021 році зароблять 211 млн дол у вигляді зарплат і бонусів.

Оскільки зарплати багатьох пілотів не розкриваються публічно, Forbes при складанні рейтингу використовував доступні документи і дані, котрі "зливали" в ЗМІ.

Нгадаємо, що Forbes назвав 9 найбільш високооплачуваних спортсменів Олімпіади-2020

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23 07 2021 15:58
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