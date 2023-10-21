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ПОЛІТИКА

російський олігарх Магомед Мусаєв став тіньовим власником медіагрупи Forbes – WP

21 жовтня 2023, 20:13
російський олігарх Магомед Мусаєв став тіньовим власником медіагрупи Forbes – WP
Фото: profi-forex.org
Раніше він офіційно став власником саме російського підрозділу бізнес-журналу.

російський олігарх Магомед Мусаєв у приватних розмовах стверджує, що став власником усієї медіагрупи Forbes.

Журналісти The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де Мусаєв каже, що "купив глобальний Forbes". Раніше він офіційно став власником саме російського підрозділу бізнес-журналу.

"Розумієте, коли у вас у руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, то цей ключ дасть мені доступ до будь-кого", — каже олігарх на одному із записів.

Також у розмові він згадує Остіна Рассела, який офіційно і є власником контрольного пакета акцій журналу з травня 2023 року. За словами Мусаєва, той просто обличчя угоди.

Формально угоду оформлено на американця Остіна Рассела. Згідно з документами Остін Рассел сплатив $800 мільйонів за контрольний пакет Forbes.

Продавцем виступила гонконгзька компанія Integrated Whale Media Investments (IWMI), яка купила Forbes Media в родини Форбс ще 2014 року.

Журналісти звернулися до Рассела по коментар, однак той назвав «абсолютною нісенітницею» причетність росіян до купівлі медіахолдингу.

Forbesрф тероризмтіньовий власник

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