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За рік у світі побільшало мільярдерів – Forbes

02 квітня 2025, 17:38
За рік у світі побільшало мільярдерів – Forbes
Фото: з вільних джерел
До списку увійшли 3 028 мільярдерів.

В світі наразі мільярдерів більше, ніж будь-коли раніше, а найбільше їх серед керівники технологічних компаній.

Про це повідомляє бізнес журнал Forbes.

В першій трійці опинились Ілон Маск, який має 342 млрд доларів, засновник Meta Марк Цукерберг, який накопив 216 млрд доларів та засновник Amazon Джефф Безос, він має 215 млрд доларів.

Далі йдуть Ларрі Еллісон - співзасновник компанії Oracle, Арно і його сім'я зі статками 178 млрд доларів посіли п'яте місце, які тримають  компанію LVMH7, інвестор Воррен Баффет має 154 млрд доларів, засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, а також іспанець Амансіо Ортега, засновник модного бренду Inditex, а десяте місце посів екс глава Microsoft Стів Балмер зі статками 118 млрд доларів.

Арно і його сім'я зі статками 178 млрд доларів посіли п'яте місце. Вони очолюють компанію LVMH, що володіє такими брендами, як Louis Vuitton і Moet Hennessy.

Серед новачків з’явився Сундар Пічаї, головний виконавчий директор материнської компанії Google Alphabet та президент США Дональд Трамп, чиї статки подвоїлися й оцінюються в 5,1 млрд доларів, оскільки його компанія Truth Social стала публічно зареєстрованою компанією, і він продав свій криптовалютний токен.

Також серед найбагатших людей світу - 15 росіян, а українців у списку немає. 

 
Forbesмільярдери

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