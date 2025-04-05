Мільярдери за два дні після введення Трампом мит втратити $536 млрд

За першу добу втрати сягнули 329 мільярдів, що стало найбільшим з часів пандемії.

500 найбагатших людей світу зазнали найбільшої втрати в індексі Bloomberg Billionaires Index, адже наслідки оголошення президента Дональда Трампа про мита зруйнували ринки по всьому світу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Мільярдери зі списку статків втратили в сукупності 536 мільярдів доларів до вечора п’ятниці до закриття ринку, оскільки індекс S&P 500 впав на 10,5% за два дні, а Nasdaq Composite впав на 11,4%.

Падіння на 329 мільярдів доларів у п'ятницю стало найбільшим з часів розпалу пандемії Covid-19 у 2020 році, перевищивши падіння на 208 мільярдів доларів у четвер.

Майже 90% мільярдерів, яких відстежує індекс добробуту, відчули падіння своїх статків у п’ятницю, в середньому на 3,5%.

Нагадаємо, що 3 квітня, Трамп оголосив про мита на практично всі імпортні товари.