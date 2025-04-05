Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мільярдери за два дні після введення Трампом мит втратити $536 млрд

05 квітня 2025, 13:22
Мільярдери за два дні після введення Трампом мит втратити $536 млрд
Фото: Reuters
За першу добу втрати сягнули 329 мільярдів, що стало найбільшим з часів пандемії.

500 найбагатших людей світу зазнали найбільшої втрати в індексі Bloomberg Billionaires Index, адже наслідки оголошення президента Дональда Трампа про мита зруйнували ринки по всьому світу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

Мільярдери зі списку статків втратили в сукупності 536 мільярдів доларів до вечора п’ятниці до закриття ринку, оскільки індекс S&P 500 впав на 10,5% за два дні, а Nasdaq Composite впав на 11,4%.

Падіння на 329 мільярдів доларів у п'ятницю стало найбільшим з часів розпалу пандемії Covid-19 у 2020 році, перевищивши падіння на 208 мільярдів доларів у четвер. 

Майже 90% мільярдерів, яких відстежує індекс добробуту, відчули падіння своїх статків у п’ятницю, в середньому на 3,5%.

Нагадаємо, що 3 квітня, Трамп оголосив про мита на практично всі імпортні товари.

 

митаСШАмільярдери

Останні матеріали

Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Політика
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 15:46
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється