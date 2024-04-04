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CУСПІЛЬСТВО

Вперше за останні 15 років усі мільярдери світу віком до 30 років успадкували свої статки

04 квітня 2024, 09:21
Вперше за останні 15 років усі мільярдери світу віком до 30 років успадкували свої статки
Фото: corruptua.org
У 2024 році кількість мільярдерів світу побила рекорд — їх зараз 2 781.

Дослідження журналу Forbes продемонструвало, що у світі є 15 мільярдерів віком до 30 років, але жоден із них не накопичив свої статки самостійно. Усі вони отримали їх у спадок.

Наймолодшою мільярдеркою у світі стала 19-річна Лівія Фойгт, яка навчається в коледжі та володіє $1,1 мільярда завдяки частці в компанії-виробнику електрообладнання WEG, співзасновником якої був її покійний дід. До переліку наймолодших мільярдерів входить і її старша сестра — 26-річна Дора Фойгт де Ассіс.

Найбагатшими спадкоємцями цьогоріч є брати Містрі з Ірландії віком 25 і 27 років, статки яких оцінюють у $4,9 мільярда на кожного завдяки конгломерату Tata Sons із Мумбаї. Вони отримали пакети акцій після смерті свого батька Сайруса Містрі у 2022 році.

Це стало так званою першою хвилею "великої передачі багатств" від старшого покоління до молодого на тлі старіння населення в усьому світі. Зараз середньостатистичному мільярдеру 66 років, а найстаршій людині в рейтингу мільярдерів від Forbes — 102 роки.

У 2024 році кількість мільярдерів світу побила рекорд — їх зараз 2 781, що на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше, ніжбуло у 2021-му. Їхні загальні статки оцінюють у $14,2 трильйона.

Найбагатші люди у світі за версією Forbes — французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінюють у $195 мільярдів.

У глобальному рейтингу мільярдерів від Forbes залишились пʼять українців. Це Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов.

мільярдерирейтинг найбагатших людей

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