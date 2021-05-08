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Співачка Ріанна стала мільярдеркою: серед жінок у шоу-бізнесі багатша лише Опра Вінфрі

Переважну частину цих грошей (1,4 мільярда) Ріанна отримала завдяки частці у 50% у косметичній компанії Fenty Beautу
Співачка Ріанна стала мільярдеркою та найбагатшою співачкою у світі: зараз її статки оцінюють у 1,7 мільярда доларів. Однак не музика зробила її такою багатою.
Співачка Ріанна стала мільярдеркою: серед жінок у шоу-бізнесі багатша лише Опра Вінфрі США, Нью-Йорк, 5 травня 2014 року. Співачка Ріанна позує на червоній доріжці щорічного балу Інституту костюму The Costume Institute Gala у Нью-Йорку.Фото: АFР

Про це пише Forbes, зазначає "Громадське".

Тепер серед жінок у шоу-бізнесі Ріанна поступається лише телеведучій Опрі Вінфрі, статки якої оцінюють приблизно у 2,7 мільярда доларів.

Переважну частину цих грошей (1,4 мільярда) Ріанна отримала завдяки частці у 50% у косметичній компанії Fenty Beauty. Її у 2017 році співачка заснувала спільно з французьким холдингом LVMH, яким керує один з найбагатших мільярдерів у світі - француз Бернар Арно.

Решта доходів Ріанни насамперед припадає на її частку в компанії з виробництва спідньої білизни Savage x Fenty, яка оцінюється у 270 мільйонів доларів. І лише частину грошей вона отримує безпосередньо від кар'єри співачки та актриси.

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05 08 2021 10:52
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