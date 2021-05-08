ВІДПОЧИНОК НОВИНИСпівачка Ріанна стала мільярдеркою та найбагатшою співачкою у світі: зараз її статки оцінюють у 1,7 мільярда доларів. Однак не музика зробила її такою багатою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співачка Ріанна стала мільярдеркою: серед жінок у шоу-бізнесі багатша лише Опра Вінфрі
Переважну частину цих грошей (1,4 мільярда) Ріанна отримала завдяки частці у 50% у косметичній компанії Fenty Beautу
США, Нью-Йорк, 5 травня 2014 року. Співачка Ріанна позує на червоній доріжці щорічного балу Інституту костюму The Costume Institute Gala у Нью-Йорку.Фото: АFР
Про це пише Forbes, зазначає "Громадське".
Тепер серед жінок у шоу-бізнесі Ріанна поступається лише телеведучій Опрі Вінфрі, статки якої оцінюють приблизно у 2,7 мільярда доларів.
Переважну частину цих грошей (1,4 мільярда) Ріанна отримала завдяки частці у 50% у косметичній компанії Fenty Beauty. Її у 2017 році співачка заснувала спільно з французьким холдингом LVMH, яким керує один з найбагатших мільярдерів у світі - француз Бернар Арно.
Решта доходів Ріанни насамперед припадає на її частку в компанії з виробництва спідньої білизни Savage x Fenty, яка оцінюється у 270 мільйонів доларів. І лише частину грошей вона отримує безпосередньо від кар'єри співачки та актриси.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2021 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- ФОТО Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
No articles