В Україні зменшилась кількість мільярдерів – Forbes

У оновленому глобальному рейтингу цього року поменшало мільярдерив: пʼять громадян України лишилось, адже з рейтингу вибув Ігор Коломойський.

Про це йдеться в матеріалі бізнес-видання Forbes.

В світі ж за рік мільярдерів побільшало.

Усього їх зараз 2781, а це на 141 більше, ніж у 2023-му і на 26 більше ніж в 2021 року.

Також цього року учасники списку примножили свої статки.Загальна сума сягнула $14,2 трлн, а це на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього 2021 року.

Найбагатшим у світі є французький бізнесмен Бернар Арно і його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінили в $195 млрд. Щодо представників України, то у списку залишилось п’ять українських громадян - з глобального рейтингу вибув Ігор Коломойський, який роком раніше займав 2540 місце із $1 млрд.

В п’ятірці мільярдерів-українців: