В Україні зменшилась кількість мільярдерів – Forbes
Про це йдеться в матеріалі бізнес-видання Forbes.
В світі ж за рік мільярдерів побільшало.
Усього їх зараз 2781, а це на 141 більше, ніж у 2023-му і на 26 більше ніж в 2021 року.
Також цього року учасники списку примножили свої статки.Загальна сума сягнула $14,2 трлн, а це на $2 трлн більше, ніж у 2023 році, і на $1,1 трлн більше попереднього 2021 року.
Найбагатшим у світі є французький бізнесмен Бернар Арно і його родина. Статки власника світового лідера індустрії моди LVMH оцінили в $195 млрд. Щодо представників України, то у списку залишилось п’ять українських громадян - з глобального рейтингу вибув Ігор Коломойський, який роком раніше займав 2540 місце із $1 млрд.
В п’ятірці мільярдерів-українців:
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власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов – 785 місце зі статками $4 млрд;
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власник групи Interpipe Віктор Пінчук – 1623 місце, за рік сатки скоротилися на $100 млн, до $2 млрд;
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власник Smart Holding Вадим Новинський – 2410 місце з $1,2 млрд ( мінус $200 млн);
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акціонер Ferrexpo Костянтина Жеваго – 2410 місце, статки становлять $1,2 млрд, мінус $100 за рік.
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бізнесмен Геннадій Боголюбов – 2692 місце, його статки зменшилися на $100 млн, до $1 млрд.