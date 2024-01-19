Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes

Оглядач американського журналу Forbes Девід Екс переконаний, що незважаючи на спротив республіканців, яких він прямо називає проросійськими, президент США Джо Байден наразі має всі повноваження озброїти Україну на кілька років без їхньої участі. На думку автора Forbes, Байден має в рукаві козир, який може припинити шантаж щодо угоди закриття кордону в обмін на допомогу.

Проросійські республіканці в Конгресі США місяцями блокують 61 мільярд доларів життєво необхідної військової допомоги Україні. Вони роблять ставку на те, що, пов'язавши новий раунд допомоги з безпрецедентними обмеженнями на імміграцію та надання притулку, зможуть або змусити президента США Джо Байдена і законодавців-демократів погодитися на ці обмеження, або принаймні посіяти політичний хаос, який, на їхню думку, принесе їм користь на майбутніх виборах, – пише Девід Екс, оглядач Forbes.

Але республіканці не ведуть "переговори", вони, якщо точніше, вимагають з позиції сили. Поза тим Байден де-факто має козир проти їхнього вето щодо допомоги Україні. Як зазначає Forbes, він або ще не до кінця оцінив цю можливість, або, що більш імовірно, відкладає її на крайній випадок.

Йдеться про класифікацію старого озброєння, яку уряд США називає "надлишкове оборонне майно" (Excess Defense Articles, або EDA). Уряд має законні повноваження продавати надзвичайно дешево чи навіть передавати безкоштовно будь-яку американську військову техніку, яка більше не потрібна американським збройним силам.

Байден лише зрідка використовував свої повноваження з надання надлишкового озброєння Україні. Натомість він більше покладався на свої окремі президентські повноваження зі скорочення озброєнь (PDA) для відправки в Україну новітніх озброєнь, які американські війська в іншому випадку ще могли б використати.

Але те, як Байден використав скорочення озброєння, вимагає від Пентагону негайно заплатити за заміну озброєння для своїх власних сил. Саме гроші на ці заміни, а також на фінансування іншого виробництва озброєнь для України Байден здебільшого і просить у своїй пропозиції щодо додаткового фінансування.

Все це означає, на думку Девід Екса, що Байдену потрібні республіканці, якщо він збирається продовжувати підтримувати Україну, використовуючи свої повноваження щодо скорочення озброєнь. Але йому не потрібні республіканці, якщо натомість він повернеться до своїх повноважень щодо скорочення надлишкового озброєння.

Надлишкове озброєння може бути козирем, який Байден приберігає у цій політичній грі, що загострюється. У грі, як наголошує оглядач Forbes, в якій, на жаль, на кону стоять життя українців.

Видання припускає, що Джо Байден, можливо, був оптимістом, коли минулої осені запропонував Конгресу законопроєкт про додаткові витрати у розмірі 106 мільярдів доларів, який передбачає фінансування військової допомоги Тайваню, Ізраїлю та на суму 61 мільярд доларів Україні.

Коли демократи з політичної партії Байдена повністю контролювали Конгрес, схвалення законопроєкту могло бути швидким. Але республіканці отримали незначний контроль над Палатою представників США на проміжних виборах у листопаді 2022 року.

Все більше потрапляючи під вплив авторитаристів, включаючи Дональда Трампа і путіна, республіканці в Палаті представників відмовилися схвалити фінансування. А поєднавши свої зусилля з колегами-республіканцями в Сенаті США, вони прив'язали подальшу допомогу Україні до імміграційної та прикордонної "реформ".

Коротко кажучи, республіканці вимагали більше арештів і менше імміграції через кордон. Байден швидко дав зрозуміти, що погодиться на нові обмеження на кордоні, якщо це сприятиме ухваленню допомоги Україні. Трійка американських сенаторів, серед яких один республіканець, один демократ і один незалежний – почали переговори щодо законопроєкту про кордон та імміграцію, – нагадує Девід Екс.

Команда з трьох сенаторів може оприлюднити текст цього законопроєкту вже цього тижня. Але спікер Палати представників, республіканець від Луїзіани Майк Джонсон – політичний новачок, який свого часу підтримав невдалу спробу Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року, які Трамп програв, – засудив новий законопроєкт ще до того, як прочитав його, – повідомляє Forbes.

"Я не думаю, що зараз настав час для всеосяжної імміграційної реформи, тому що ми знаємо, наскільки це складно", – цитує видання Джонсона, нагадуючи, що він – один з лідерів республіканців, які вимагали всеосяжної імміграційної реформи як умови подальшої допомоги Україні.

За винятком деяких малоймовірних міжпартійних альянсів, лише Джонсон може винести законопроєкт на голосування в Палаті представників, – констатує Forbes.

Нетерплячість Байдена зростала, і він покликав Джонсона та інших лідерів Конгресу на закриту зустріч у середу, головною темою якої була Україна. Девід Екс повідомляє, що Джонсон вийшов менш рішучим, ніж коли увійшов. "Ми розуміємо необхідність фінансування України", – зазначив він.

За словами оглядача Forbes, невідомо, що саме Байден сказав Джонсону, але не виключено, що він пояснив, що в розпорядженні американського президента все ще є правові інструменти для надання військової допомоги Україні – інструменти, які не вимагають залучення Джонсона та його партії.

Інакше кажучи, – зауважує видання, – не виключено, що Байден розіграв карту надлишкової зброї і наголосив Джонсону, що є два можливих варіанти розвитку подій, оскільки повномасштабна війна росії проти України триває вже третій рік, а українські війська відчувають нестачу зброї.

Так, Джонсон і його колеги-республіканці можуть обміняти нову прикордонну політику на 61 мільярд доларів допомоги Україні і "виграти" цю політичну гру. Або ж вони можуть призупинити допомогу, змусити Байдена використати свої повноваження щодо надлишкової зброї і не отримати нічого натомість.

Forbes стверджує, що список військової техніки, яку Байден міг би подарувати або дешево продати Україні, доволі довгий. Він стане ще довшим, якщо стару американську зброю профінансують європейські союзники. До списку входять танки, бойові машини, вантажівки, військово-морські патрульні катери і навіть списані винищувачі F-16. Цього має бути достатньо, щоб підтримувати українські війська в бою роками, – вважає Девід Екс.

Він нагадує, що існують закони та нормативні акти, які застосовуються до процесу передачі озброєнь, але вони... взаємозамінні. Президент може віддати стару зброю, яка не має комерційної цінності, але одержувач повинен оплатити її доставку. Закон також обмежує загальну річну вартість передач за програмою надлишкового озброєння лише 500 мільйонами доларів.

Але, як зауважує оглядач Forbes, той самий закон не диктує, як урядовці мають оцінювати ту чи іншу надлишкову зброю. Якщо адміністрація Байдена вирішить, що, скажімо, вінтажний танк М-1А1 1980-х років, тисячі яких зберігаються в арсеналах армії США, коштує лише кілька тисяч доларів, законодавці мало що можуть зробити, щоб зупинити Байдена від відправки сотень танків М-1 в Україну потягами і кораблями, які зафрахтує Україна.

Якщо республіканці мають здорові політичні інстинкти, вони проголосують за майбутній імміграційний компроміс у Сенаті і розблокують допомогу Україні. Якщо ж вони не мають здорових політичних інстинктів, а Байден має, то наступні великі партії американської зброї для України можуть надійти з величезних запасів надлишкового військового майна, – переконаний оглядач Forbes Девід Екс.

Про автора: Оглядач Forbes Девід Екс — американський військовий кореспондент, блогер і графічний романіст. Він заснував веб-сайт War Is Boring у 2007 році як веб-комікс, а пізніше перетворив його на блог новин.

Джерело: Forbes