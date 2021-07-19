Forbes назвав 9 найбільш високооплачуваних спортсменів Олімпіади-2020
Про це Forbes повідомляє на своєму сайті, пише "Економічна правда".
Зазначається, що топ-9 найвисокооплачуваніших олімпійців сумарно минулого року заробили 353 млн доларів.
При цьому, у рейтингу враховані доходи від будь-якої діяльності - як від спортивної, так і від бізнесу.
Серед лідерів рейтингу троє тенісистів, 1 представник гольфу та 5 баскетболістів (представники НБА).
Лідером рейтингу став баскетболіст збірної США Кевін Дюрант (75 млн дол).
На другому місці - японська тенісистка Наомі Осака (60 млн дол). Замикає топ-3 американський баскетболіст Дам'єн Ліллард (40,5 млн дол).
Також у топ-5 сербський тенісист Новак Джоковіч (34,5 млн дол) та британський гольфіст Рорі Макілрой (32 млн дол).
Також у рейтингу: Девід Букер (США, баскетбол) і Кеї Нісікорі (Японія, теніс) - по 30,5 млн дол, а також - американські баскетболісти Кріс Міддлтон (27 млн дол) та Джру Холідей (23 млн дол).
Літні Олімпійські Ігри у Токіо стартують 23 липня.
Читайте також: В Олімпійському містечку в Токіо вперше виявили коронавірус у спортсменів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гол Ярмоленка Нідерландам претендує на звання найкращого на Євро-2020
- ВІДЕО Італія вирвала перемогу в Англії у фіналі футбольного Євро-2020
- ФОТО До Токіо прибув Олімпійський вогонь
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все