НОВИНИУ трьох спортсменів, два з яких проживають на території Олімпійського містечка у Токіо, виявили коронавірус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Олімпійському містечку в Токіо вперше виявили коронавірус у спортсменів
Імена, а також яку країну представляють інфіковані спортсмени, там не розкривають
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Оргкомітету ігор.
Імена, а також яку країну представляють інфіковані спортсмени, там не розкривають.
Всього з моменту прибуття атлетів до Японії коронавірус виявили у чотирьох спортсменів. Станом на 18 липня позитивний тест на COVID-19 отримали 10 людей, причетних до Олімпійських ігор, а також 16 членів персоналу команд, чотири журналісти і 29 підрядників. Загальна кількість випадків досягло 55.
Як повідомлялося, напередодні у Токіо виявили перший випадок COVID-19 у відвідувача з-за кордону, який бере участь в організації ігор.
XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть у Токіо (Японія) з 23 липня по 8 серпня. Всього близько 11 тисяч спортсменів із понад 200 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.
Ігри повинні були відбутися у 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік. При цьому було вирішено залишити назву "Олімпіада-2020".
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18 07 2021 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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