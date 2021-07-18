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В Олімпійському містечку в Токіо вперше виявили коронавірус у спортсменів

Імена, а також яку країну представляють інфіковані спортсмени, там не розкривають
У трьох спортсменів, два з яких проживають на території Олімпійського містечка у Токіо, виявили коронавірус.
В Олімпійському містечку в Токіо вперше виявили коронавірус у спортсменів Фото: з вільних джерел
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Оргкомітету ігор.
 
Імена, а також яку країну представляють інфіковані спортсмени, там не розкривають.
 
Всього з моменту прибуття атлетів до Японії коронавірус виявили у чотирьох спортсменів. Станом на 18 липня позитивний тест на COVID-19 отримали 10 людей, причетних до Олімпійських ігор, а також 16 членів персоналу команд, чотири журналісти і 29 підрядників. Загальна кількість випадків досягло 55.
 
Як повідомлялося, напередодні у Токіо виявили перший випадок COVID-19 у відвідувача з-за кордону, який бере участь в організації ігор.
 
XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть у Токіо (Японія) з 23 липня по 8 серпня. Всього близько 11 тисяч спортсменів із понад 200 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.
 
Ігри повинні були відбутися у 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік. При цьому було вирішено залишити назву "Олімпіада-2020".
 
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18 07 2021 13:56
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Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

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