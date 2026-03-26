МОК заборонив трансжінкам брати участь у жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет опублікував нові правила участі спортсменів у жіночих змаганнях, починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в 2028 році. Із них випливає, що право участі у жіночих змаганнях матимуть лише особи з жіночою біологічною статтю.

Стать підтверджуватимуть генетичним тестом, який спортсменки проходитимуть один раз. Тих, хто здійснив трансгендерний перехід, не будуть допускатися до жіночих змагань.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі заявила, що цей крок заснований на науці й даних експертів. Вона зазначила, що було б несправедливо дозволяти біологічним чоловікам брати участь в одних змаганнях із жінками.

Обмеження діятимуть у будь-яких змаганнях під егідою МОК.