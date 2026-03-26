26 березня 2026, 20:10
МОК заборонив трансжінкам брати участь у жіночих змаганнях
Нові правила діятимуть вже на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі в 2028 році.
Міжнародний олімпійський комітет опублікував нові правила участі спортсменів у жіночих змаганнях, починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в 2028 році. Із них випливає, що право участі у жіночих змаганнях матимуть лише особи з жіночою біологічною статтю.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
Стать підтверджуватимуть генетичним тестом, який спортсменки проходитимуть один раз. Тих, хто здійснив трансгендерний перехід, не будуть допускатися до жіночих змагань.
 
Президентка МОК Кірсті Ковентрі заявила, що цей крок заснований на науці й даних експертів. Вона зазначила, що було б несправедливо дозволяти біологічним чоловікам брати участь в одних змаганнях із жінками. 
 
Обмеження діятимуть у будь-яких змаганнях під егідою МОК.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється