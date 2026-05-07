МОК рекомендує зняти обмеження з білоруських спортсменів

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) більше не рекомендує жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів у змаганнях.

Білоруським спортсменам заборонено виступати під своїм національним прапором та гімном. Тепер же МОК рекомендує скасувати ці обмеження. Остаточні рішення ухвалюватимуть міжнародні спортивні федерації.

У МОК кажуть, що повинні підтримувати свою місію щодо "збереження ціннісної глобальної спортивної платформи, яка дає надію світові".

"Участь спортсменів у міжнародних змаганнях не повинна обмежуватися діями їхніх урядів, включно з участю у війні чи конфлікт", – йдеться в заяві МОК.

Там також додають, що з моменту видання рекомендацій МОК спортсмени з білоруським паспортом брали участь як нейтральні спортсмени й за цей час не було жодних інцидентів на полі чи поза ним.

Нагадаємо, з 2023 року росіяни та білоруси змагалися в нейтральному статусі, проте вже у 2026 році спортсмени з росії виступили під своїм прапором та гімном на Паралімпійських іграх. Це відбулося вперше з 2014 року.