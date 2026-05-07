Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МОК рекомендує зняти обмеження з білоруських спортсменів

07 травня 2026, 18:11
МОК рекомендує зняти обмеження з білоруських спортсменів
Остаточні рішення ухвалюватимуть міжнародні спортивні федерації.
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) більше не рекомендує жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів у змаганнях.
 
Про це повідомили в МОК.
 
Білоруським спортсменам заборонено виступати під своїм національним прапором та гімном. Тепер же МОК рекомендує скасувати ці обмеження. Остаточні рішення ухвалюватимуть міжнародні спортивні федерації.
 
У МОК кажуть, що повинні підтримувати свою місію щодо "збереження ціннісної глобальної спортивної платформи, яка дає надію світові".
 
"Участь спортсменів у міжнародних змаганнях не повинна обмежуватися діями їхніх урядів, включно з участю у війні чи конфлікт", – йдеться в заяві МОК.
 
Там також додають, що з моменту видання рекомендацій МОК спортсмени з білоруським паспортом брали участь як нейтральні спортсмени й за цей час не було жодних інцидентів на полі чи поза ним.
 
Нагадаємо, з 2023 року росіяни та білоруси змагалися в нейтральному статусі, проте вже у 2026 році спортсмени з росії виступили під своїм прапором та гімном на Паралімпійських іграх. Це відбулося вперше з 2014 року.

 

МОКвійна в Україні

Останні матеріали

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється