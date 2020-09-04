Формула-1 скасувала черговий етап через коронавірус

Це рішення було не так легко прийняти. Протягом останнього місяця ми підтримували постійний зв'язок з Формулою-1 і представниками міста Монреаль, а також регіональним і федеральним урядом.

Керівництво Формули-1 повідомило про те, що Гран-прі в канадському Монреалі перенесено на невизначений термін. Це вже дев’ятий етап, який доводиться скасовувати через пандемію, повідомляє ZN.UA

"Це рішення було не так легко прийняти. Протягом останнього місяця ми підтримували постійний зв'язок з Формулою-1 і представниками міста Монреаль, а також регіональним і федеральним урядом. Ми взяли до уваги директиви, випущені посадовими особами міністерства охорони здоров'я, і дотримуємося рекомендацій експертів, які були надані владою.

Ми висловлюємо щиру подяку тим чоловікам і жінкам, які працюють не покладаючи рук, щоб зберегти наше здоров'я і безпеку в ці нестабільні часи", - йдеться в заяві на офіційному сайті Формули-1.

Зазначимо, що Гран-прі Канади повинен був пройти 14 червня і став дев'ятим скасованим етапом у сезоні Формули-1.