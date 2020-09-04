Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Формула-1 скасувала черговий етап через коронавірус

Гран-прі Канади не відбудеться в заплановані терміни
Це рішення було не так легко прийняти. Протягом останнього місяця ми підтримували постійний зв'язок з Формулою-1 і представниками міста Монреаль, а також регіональним і федеральним урядом.
Формула-1 скасувала черговий етап через коронавірус Фото: sportarena.com

Керівництво  Формули-1 повідомило про те, що Гран-прі в канадському Монреалі перенесено на невизначений термін.  Це вже дев’ятий етап, який доводиться скасовувати через пандемію, повідомляє ZN.UA

"Це рішення було не так легко прийняти. Протягом останнього місяця ми підтримували постійний зв'язок з Формулою-1 і представниками міста Монреаль, а також регіональним і федеральним урядом. Ми взяли до уваги директиви, випущені посадовими особами міністерства охорони здоров'я, і дотримуємося рекомендацій експертів, які були надані владою.

Ми висловлюємо щиру подяку тим чоловікам і жінкам, які працюють не покладаючи рук, щоб зберегти наше здоров'я і безпеку в ці нестабільні  часи", - йдеться в заяві на офіційному сайті Формули-1.

Зазначимо, що Гран-прі Канади повинен був пройти 14 червня і став дев'ятим скасованим етапом у сезоні Формули-1.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2020 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тренер збірної Англії відмовився від частини зарплати

Тренер збірної Англії відмовився від частини зарплати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.