Формувати новий уряд Естонії доручили міністру клімату
16 липня 2024, 12:35
Фото: Scanpix / Postimees
Нового кандидата на посаду прем'єр-міністра призначає президент республіки.
Сьогодні, 16 липня, вранці президент Естонії Алар Каріс зустрівся з міністром клімату Крістеном Міхалом, кандидатом у прем'єр-міністри від Партії реформ, і доручив йому сформувати новий уряд.
Президент Есонії у соцмережі Х написав, що "зробив офіційну пропозицію" Міхалу стати кандидатом на пост прем'єр-міністра та розпочати формування нового уряду.
Перед цим у понеділок глава держави зустрівся з лідерами всіх парламентських партій, щоб обговорити внутрішньополітичну ситуацію після відставки уряду прем'єр-міністра Каї Каллас.
Каріс визнав, що деякі інші партійні лідери мають амбіції стати прем'єр-міністром, але наразі Партія реформ, Соціал-демократична партія та Естонська партія мають можливість сформувати уряд партії і вже другий тиждень ведуть коаліційні переговори.
За словами президента Каріса, зміна уряду також може призвести до більш ділової атмосфери в Рійгікогу (парламенті) між коаліцією та опозицією.
Згідно із конституцією Естонії, нового кандидата на посаду прем'єр-міністра призначає президент республіки. Якщо кандидата в прем'єр-міністри призначено рішенням президента, він протягом 14 днів повинен подати Рійгікогу (парламенту країни) звіт про формування майбутнього уряду.
Кандидат у прем'єр-міністри, який отримав повноваження від Рійгікогу, протягом семи днів подає президенту склад уряду, останній протягом трьох днів призначає уряд. Уряд вступає на посаду шляхом складення присяги перед Рійгікогу.Хоча Кая Каллас пішла у відставку з поста прем'єр-міністра в понеділок, вона залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до вступу на посаду нового уряду.