Формувати новий уряд Естонії доручили міністру клімату

Нового кандидата на посаду прем'єр-міністра призначає президент республіки.

Сьогодні, 16 липня, вранці президент Естонії Алар Каріс зустрівся з міністром клімату Крістеном Міхалом, кандидатом у прем'єр-міністри від Партії реформ, і доручив йому сформувати новий уряд.

Про це пише ERR та Алар Каріс у соцмережі Х (Twitter).

Президент Есонії у соцмережі Х написав, що "зробив офіційну пропозицію" Міхалу стати кандидатом на пост прем'єр-міністра та розпочати формування нового уряду.