CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСервіс SkyPixel оголосив переможців свого щорічного конкурсу на кращі фото і відео, зроблені за допомогою дронів. Одним з переможців став українець, який зробив фото статуї "Батьківщина-мати".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фото українця визнали одним з кращих на міжнародному конкурсі SkyPixel
Українець став одним з переможців в категорії "Вибір глядачів"
Фото: skypixel.com
Фотографу Сергію Рістенку вдалося сфотографувати момент, коли земля навколо "Батьківщини-мати" була вкрита туманом. Українець став одним з переможців в категорії "Вибір глядачів".
Головний приз отримав фотограф Дерік Баумгартнер.
Він зняв пейзаж Мон-Сен-Мішеля, острови у Франції.
Читайте також: Харків'янин посів перше місце на міжнародному конкурсі артистів балету в Берліні
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 03 2019 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата