Фото українця визнали одним з кращих на міжнародному конкурсі SkyPixel Українець став одним з переможців в категорії "Вибір глядачів"

Сервіс SkyPixel оголосив переможців свого щорічного конкурсу на кращі фото і відео, зроблені за допомогою дронів. Одним з переможців став українець, який зробив фото статуї "Батьківщина-мати".

Фото: skypixel.com

Фотографу Сергію Рістенку вдалося сфотографувати момент, коли земля навколо "Батьківщини-мати" була вкрита туманом. Українець став одним з переможців в категорії "Вибір глядачів". Головний приз отримав фотограф Дерік Баумгартнер. Він зняв пейзаж Мон-Сен-Мішеля, острови у Франції. Читайте також: Харків'янин посів перше місце на міжнародному конкурсі артистів балету в Берліні

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