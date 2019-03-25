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Фото українця визнали одним з кращих на міжнародному конкурсі SkyPixel

Українець став одним з переможців в категорії "Вибір глядачів"
Сервіс SkyPixel оголосив переможців свого щорічного конкурсу на кращі фото і відео, зроблені за допомогою дронів. Одним з переможців став українець, який зробив фото статуї "Батьківщина-мати".
Фото українця визнали одним з кращих на міжнародному конкурсі SkyPixel Фото: skypixel.com

Фотографу Сергію Рістенку вдалося сфотографувати момент, коли земля навколо "Батьківщини-мати" була вкрита туманом. Українець став одним з переможців в категорії "Вибір глядачів".

Головний приз отримав фотограф Дерік Баумгартнер.

Він зняв пейзаж Мон-Сен-Мішеля, острови у Франції.

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25 03 2019 10:53
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