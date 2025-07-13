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FPV-дрони майже "заморозили" лінію фронту – WSJ

13 липня 2025, 20:29
FPV-дрони майже
Фото: Телеграм FEDOROV
Мова йде про радіус у 20 кілометрів.

Лінія фронту в Україні дедалі більше завмирає, і причиною цьому є стрімкий розвиток і масові поставки дронів. 

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Наразі безпілотники домінують на полі бою, а рух на відкритій місцевості став смертельно небезпечним як для українських, так і для російських солдат. 

Тепер у радіусі до 20 км від передової всі знаходяться під прицілом. Завдяки низькій собівартості FPV-дрони вже використовують навіть для ураження окремих бійців

Дрони можуть встановлювати міни, доставляти вантажі - від боєприпасів до медикаментів, і навіть евакуювати поранених або загиблих, проте вони відстежують будь-які переміщення вздовж лінії фронту і спрямовуються для ударів по живій силі та техніці противника.

Раніше ми писали, що Україна готує технології боротьби з реактивними дронами.

 

війнадрони

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