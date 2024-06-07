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ПОЛІТИКА

Франко-німецький збройовий концерн KNDS оголосив про створення філії в Україні

07 червня 2024, 14:52
Франко-німецький збройовий концерн KNDS оголосив про створення філії в Україні
гаубиці CAESAR
KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь.

Франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформляє цієї п'ятниці, 7 червня, створення дочірньої компанії в Україні.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як пише видання, KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати CAESAR, які Франція постачає до Києва.

Це дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території, заявили наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

Володимир Зеленський та Себастьян Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

зброявійна в УкраїніKNDS

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