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Франція анонсувала швидке постачання гаубиць Caesar в Україну

18 лютого 2023, 18:07
Франція анонсувала швидке постачання гаубиць Caesar в Україну
Україна може отримати додаткові Caesar: Франція пришвидшила виробництво.

Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

Під час Мюнхенської конференції про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колони.

Вона додала, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

"Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше", - сказала вона.

В кінці січня Франція заявила, що передасть Україні 12 САУ Caesar.

ФранціяCaesarгаубиці

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