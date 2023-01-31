Франція передасть Україні 12 САУ Caesar

Фахівці в Польщі допомагатимуть навчати українських військових.

Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar та допоможе з навчанням українських військових, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

За словами міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, Франція надасть ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Крім того, 150 французьких фахівців вирушать до Польщі, й там допомагатимуть навчати українських військових.

На питання журналістів Лекорню сказав, що за увесь час його країна передала Україні 18 таких САУ, з них одна наразі неробоча, а інші 17 потребують технічного обслуговування.

Нагадаємо, Франція та Італія підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster з метою посилення протиповітряної оборони країн.