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ПОЛІТИКА

Франція уклала угоду з Італією про закупівлю ракет для ЗРК SAMP/T, які планують передати Україні

30 січня 2023, 15:16
Франція уклала угоду з Італією про закупівлю ракет для ЗРК SAMP/T, які планують передати Україні
Система ЗРК SAMP/Т, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і одночасно перехоплювати 10, а також є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

Франція та Італія підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster з метою посилення протиповітряної оборони країн.

Як передає ЄП, інформацію підтвердило Міністерство збройних сил Франції.

Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року, йдеться в заяві відомства.

Напередодні Reuters повідомив із посиланням на джерела, що дві країни вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і одночасно перехоплювати 10, а також є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети. 

Раніше iPress повідомляв, що Естонія в межах нового пакету військової допомоги передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці та тисячі артилерійських снарядів до них.

 
ІталіяФранціязброяЗРКвійна росії з Україною

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