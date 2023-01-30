Франція уклала угоду з Італією про закупівлю ракет для ЗРК SAMP/T, які планують передати Україні

Система ЗРК SAMP/Т, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і одночасно перехоплювати 10, а також є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

Франція та Італія підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster з метою посилення протиповітряної оборони країн.

Як передає ЄП, інформацію підтвердило Міністерство збройних сил Франції.

Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року, йдеться в заяві відомства.

Напередодні Reuters повідомив із посиланням на джерела, що дві країни вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і одночасно перехоплювати 10, а також є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

Раніше iPress повідомляв, що Естонія в межах нового пакету військової допомоги передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці та тисячі артилерійських снарядів до них.