Франція анонсувала виробництво САУ Caesar для України

Влада Франції виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб ЗСУ.

Про це пише французька газета Le Parisien.

"Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок Caesar власним коштом, щоб запустити цю ініціативу", - заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Він додав, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

Міністр оборони Франції раніше повідомив, що Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб і самохідні артилерійські установки Caeser.

Лекорню також анонсував візит українського міністра оборони в четвер, проте через міркування безпеки Умєров скасував візит у Францію.