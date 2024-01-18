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Умєров скасував візит до Франції – Le Monde

18 січня 2024, 09:31
Умєров скасував візит до Франції – Le Monde
Джерело: wikipedia
Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції.

Там мав відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні. 

Причиною такого рішення називають міркування безпеки, пише Le Monde.

Міністерство збройних сил Франції підтвердило скасування візиту, проте Умєров в режимі відеоконференції разом з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії.

Коаліцію очолюють Франція і США, яка діє в рамках Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. 

Міноборони Франції заявило, що коаліція повинна об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Офіційно міністерство збройних сил Франції анонсувало візит Умєрова ще 15 січня. Умєров і Лекорню повинні були поїхати на промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, і на ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.

 

ФранціявізитУмєров

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