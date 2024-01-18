Умєров скасував візит до Франції – Le Monde
Там мав відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні.
Причиною такого рішення називають міркування безпеки, пише Le Monde.
Міністерство збройних сил Франції підтвердило скасування візиту, проте Умєров в режимі відеоконференції разом з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії.
Коаліцію очолюють Франція і США, яка діє в рамках Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.
Міноборони Франції заявило, що коаліція повинна об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні у короткостроковій і довгостроковій перспективі.
Офіційно міністерство збройних сил Франції анонсувало візит Умєрова ще 15 січня. Умєров і Лекорню повинні були поїхати на промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, і на ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.
Нагадаємо, що днями Умєров презентував 6-й пункт Формули миру у Давосі.