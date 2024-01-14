Умєров презентував 6-й пункт Формули миру у Давосі

Міністр оборони Укрїни Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони і радників з питань нацбезпеки, аби спільно напрацювати механізм виведення військ росії з України.

Про це глава Міноборони написав в Facebook-сторінці.

"Українська Формула миру, запропонована Президентом України Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

Проводимо з колегами четверту зустріч радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії", - йдеться в дописі.

Умєров презентував 6-ий пункт Формули миру: "Виведення російських військ з території України".

Очільник Міноборони написав, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення і роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій.

Він також запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ.