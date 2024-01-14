В Давосі пройшла зустріч радників щодо Формули миру

Сьогодні у Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру.

Серед учасників була 81 країна і міжнародна організація.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав в Telegram-каналі.

"Давос. Четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Серед учасників - 81 країна та міжнародна організація. Для порівняння, на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66", - йдеться дописі.

Також очільки ОП написав, що своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 - Північної Америки, 2 - Океанії.

"Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", - додав Єрмак.

За його словами, в Давосі сьогодні говорять про світовий порядок і справедливість.

"Я вдячний за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналась до консультацій на рівні радників, але одразу включилась в роботу", - написав політик.

Єрмак вважає, що просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть агресору паузу для накопичення сил і це точно не шлях до миру, адже росіяни не хочуть миру, вони хочуть панування.

"Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо – або виграємо і живемо далі. І ми боремось", - підсумовує Єрмак.

Він написав, що сьогоднішня четверта зустріч радників у Давосі є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

А ще п'ять мають опрацювати тут. Серед них: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни. Як і на Мальті, кожен із цих пунктів буде презентований країнами, які є співлідерами відповідних треків Формули.

Сьогодні в межах четвертої зустрічі радників у Давосі також відбудуться спеціальні дві сесії в розвиток презентованих на Мальті пунктів Формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.