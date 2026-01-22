Міністр США спричинив конфлікт на вечері у Давосі
Міністр торгівлі США Говард Лутнік зазнав гострої критики під час вечері Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком.
Про це повідомили кілька учасників заходу у коментарі Financial Times.
За їхніми словами, у вівторок увечері атмосфера на вечері різко загострилася після войовничих та провокативних зауважень Лутніка. Реакцією стали глузування з боку присутніх, а частина гостей демонстративно покинула залу. Ситуація настільки загострилася, що Ларрі Фінк, голова найбільшої у світі компанії з управління активами та тимчасовий співголова ВЕФ, був змушений звернутися до присутніх із закликами до спокою.
Раніше того ж дня Лутнік опублікував колонку у Financial Times, у якій відкрито заявив про конфронтаційний курс адміністрації Дональда Трампа щодо глобального економічного порядку. Зокрема, він написав:
"Ми не їдемо до Давосу, щоб підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб".
Ще жорсткіше прозвучала інша теза міністра:
"Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з'явився новий шериф".
Скандал відбувається на тлі погіршення відносин між США та Європейським Союзом.