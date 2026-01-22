Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністр США спричинив конфлікт на вечері у Давосі

22 січня 2026, 10:46
Міністр США спричинив конфлікт на вечері у Давосі
Фото: АР
Частина гостей демонстративно покинула залу.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік зазнав гострої критики під час вечері Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком.

Про це повідомили кілька учасників заходу у коментарі Financial Times.

За їхніми словами, у вівторок увечері атмосфера на вечері різко загострилася після войовничих та провокативних зауважень Лутніка. Реакцією стали глузування з боку присутніх, а частина гостей демонстративно покинула залу. Ситуація настільки загострилася, що Ларрі Фінк, голова найбільшої у світі компанії з управління активами та тимчасовий співголова ВЕФ, був змушений звернутися до присутніх із закликами до спокою.

Раніше того ж дня Лутнік опублікував колонку у Financial Times, у якій відкрито заявив про конфронтаційний курс адміністрації Дональда Трампа щодо глобального економічного порядку. Зокрема, він написав:

"Ми не їдемо до Давосу, щоб підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб".

Ще жорсткіше прозвучала інша теза міністра:

"Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з'явився новий шериф".

Скандал відбувається на тлі погіршення відносин між США та Європейським Союзом.

СШАДавосЄвросоюз

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється