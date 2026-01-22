Міністр США спричинив конфлікт на вечері у Давосі

Частина гостей демонстративно покинула залу.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік зазнав гострої критики під час вечері Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком.

Про це повідомили кілька учасників заходу у коментарі Financial Times.

За їхніми словами, у вівторок увечері атмосфера на вечері різко загострилася після войовничих та провокативних зауважень Лутніка. Реакцією стали глузування з боку присутніх, а частина гостей демонстративно покинула залу. Ситуація настільки загострилася, що Ларрі Фінк, голова найбільшої у світі компанії з управління активами та тимчасовий співголова ВЕФ, був змушений звернутися до присутніх із закликами до спокою.

Раніше того ж дня Лутнік опублікував колонку у Financial Times, у якій відкрито заявив про конфронтаційний курс адміністрації Дональда Трампа щодо глобального економічного порядку. Зокрема, він написав:

"Ми не їдемо до Давосу, щоб підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб".

Ще жорсткіше прозвучала інша теза міністра:

"Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з'явився новий шериф".

Скандал відбувається на тлі погіршення відносин між США та Європейським Союзом.