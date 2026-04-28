Міноборони України зробило офіційну заяву про забезпечення бійців на лінії зіткнення

Міноборони перевіряє забезпечення військових.

У Міністерстві оборони України 28 квітня прокоментували повідомлення про те, що на віддалені позиції до 30-ї ОМБр, 128-ї ОГШБр і 108-ї ОБр ТрО постачають недосить продуктів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У відомстві зазначили, що такі випадки не мають стати систематичними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання, ідеться в повідомленні.

"Показовою є ситуація в 14-й ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність. Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", – наголосили в Міноборони.