Міноборони України зробило офіційну заяву про забезпечення бійців на лінії зіткнення

28 квітня 2026, 18:33
Міноборони України зробило офіційну заяву про забезпечення бійців на лінії зіткнення
Міноборони перевіряє забезпечення військових.
У Міністерстві оборони України 28 квітня прокоментували повідомлення про те, що на віддалені позиції до 30-ї ОМБр, 128-ї ОГШБр і 108-ї ОБр ТрО постачають недосить продуктів.
 
У відомстві зазначили, що такі випадки не мають стати систематичними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання, ідеться в повідомленні.
 
"Показовою є ситуація в 14-й ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність. Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", – наголосили в Міноборони.
 
Нагадаємо, що 24 квітня ЗМІ писали про те, що військовослужбовці 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону Збройних сил України на харківському напрямку вісім місяців періодично залишалися без їжі й питної води.
У Генштабі підтвердили, що переправу через річку Оскіл у районі дій бригади значно пошкодили обстріли росії. Це ускладнило постачання, однак продовольчі вантажі до військових доправляли плавзасобами і дронами. Попереднє командування 14-ї ОМБр, за даними Генштабу, приховувало реальний стан справ. Командира вже усунули з посади, командира 10-го армійського корпусу звільнили з пониженням у званні.

 

