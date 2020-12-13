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Франція: чоловік із ножем напав на перехожих, є поранені

Чоловік, який страждає від "серйозних психологічних розладів, серйозно поранив ножем трьох людей.
Франція: чоловік із ножем напав на перехожих, є поранені Фото: google.com

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, напад стався у місті Антоні під Парижем.

У поліції уточнюють – загиблих немає. Жертви, які отримали удари ножем по спині, лопаткам і тулубу, знаходяться у лікарні.

У поліції уточнюють, що нападника вже арештовано. Там уточнюють -  напад не має  "терористичного чи кримінального" характеру.  Про нападника відомо, що він страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.

Нагадаємо, 29 жовтня в соборі Ніцци чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. Під час затримання він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети. 

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13 12 2020 13:49
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