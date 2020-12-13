Франція: чоловік із ножем напав на перехожих, є поранені
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, напад стався у місті Антоні під Парижем.
У поліції уточнюють – загиблих немає. Жертви, які отримали удари ножем по спині, лопаткам і тулубу, знаходяться у лікарні.
У поліції уточнюють, що нападника вже арештовано. Там уточнюють - напад не має "терористичного чи кримінального" характеру. Про нападника відомо, що він страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.
Нагадаємо, 29 жовтня в соборі Ніцци чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. Під час затримання він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.
Читайте також: У Франції затримали підозрюваного у нападі на священника у Ліоні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україні протестують проти посилення карантину
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій