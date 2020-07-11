У Франції затримали підозрюваного у нападі на священника у Ліоні

У Франції правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на священника у Ліоні. Ним виявився чоловік грузинської національності.

Про це пише Le Parisien з посиланням на власні джерела, зазначає "Громадське".

Зазначається, що поліція затримала у п'ятницю, 6 листопада, 40-річного громадянина Грузії Георгія П. Разом з підозрюваним затримали його 35-річну дружину, яка народилася в Росії.

За інформацією журналістів, затриманий визнав свою провину. Він повідомив поліції, що помстився священнослужителю через любовний зв'язок з його дружиною, причому не збирався вбивати його.

Чоловік заявив, що викинув зброю, з якої стріляв у священника, до річки Сона. Наразі поліція перевіряє цю інформацію. Вдома у чоловіка також знайшли іншу зброю, а сам затриманий вже отримував покарання за керування автівкою без посвідчення та незаконне володіння зброєю.

Про версію щодо помсти заявляв і сам поранений священник. Після того, як він вийшов з коми, він розповів правоохоронцям про нападника, а дружина затриманого підтвердила, що мала любовні стосунки зі священником. Тепер, за словами журналістів, священнослужитель має покинути свій пост у храмі.

Нагадаємо, що у Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого двоє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.