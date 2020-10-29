Напад у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених

У Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого двоє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Напад стався вранці 29 жовтня біля Собору Богоматері у Ніцці. Майже одразу нападника затримали та госпіталізували - він отримав кульове поранення.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі одразу заявив, що вважає напад терактом.

"Я на місці разом з національною та муніципальною поліцією, які затримали нападника. Я підтверджую, що всі обставини вказують на те, що це напад поруч із базилікою Богоматері Ніцци є терактом", - написав він.

Поліція очепила квартал і здійснює перевірку, тому що одночасно повідомили про підозрілий пакунок.

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