CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Ніцці на півдні Франції стався напад з ножем біля церкви, внаслідок якого двоє людей загинули та ще декілька отримали поранення; напад вважають терактом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених
Одночасно повідомили про підозрілий пакунок
Фото: charivne.info
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
Напад стався вранці 29 жовтня біля Собору Богоматері у Ніцці. Майже одразу нападника затримали та госпіталізували - він отримав кульове поранення.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі одразу заявив, що вважає напад терактом.
"Я на місці разом з національною та муніципальною поліцією, які затримали нападника. Я підтверджую, що всі обставини вказують на те, що це напад поруч із базилікою Богоматері Ніцци є терактом", - написав він.
Поліція очепила квартал і здійснює перевірку, тому що одночасно повідомили про підозрілий пакунок.
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29 10 2020 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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