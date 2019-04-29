У Буркіна-Фасо терористи напали на церкву, є загиблі
"Бойовики відкрили вогонь у церкві на півночі Буркіна-Фасо і вбили щонайменше шість осіб", - зазначають місцеві чиновники, повідомляє BBC.
Нападники прибули на сімох мотоциклах наприкінці недільної служби, вони вбили пастора, двох його синів та ще трьох вірян.
Це перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акції насильства джихадистів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".
Недільний напад на протестантську церкву стався у маленькому містечку Сільгаджі поблизу міста Джібо, столиці провінції Сум, близько 12:00 за місцевим часом.
Кількість нападників або їхня можлива приналежність поки не відома.
Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.
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